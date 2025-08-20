الأربعاء 20 أغسطس 2025
اقتصاد

تراجع الدولار عالميا بعد مطالبة ترامب عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالاستقالة

الدولار الأمريكي
تراجع الدولار الأمريكي عالميا خلال تعاملات يوم الأربعاء 20 أغسطس بعد مطالبة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لعضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ليزا كوك، بالاستقالة، تزامنًا مع انتظار المستثمرين خطابًا لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة من أجل استيضاح مسار معدلات الفائدة.

تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.09% إلى 98.18، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1658 دولار، وهبط الدولار الأمريكي مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.34% إلى 147.16 ين، وتراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.27% إلى 1.3454 دولار وذلك بعد إعلان بيانات التضخم البريطاني التي كشفت عن تسجيله أعلى مستوى خلال 18 شهرا في يوليو عند 3.8%، ولكن لم ينظر إلى ذلك على أن له تأثير على السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

في المقابل، هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 1.04% إلى 0.5831 دولار أمريكي مسجلًا أقل مستوياته خلال أربعة أشهر بعد أن خفض البنك المركزي النيوزيلندي معدل الفائدة ربع نقطة مئوية إلى أقل مستوى في ثلاثة أعوام عند 3%، مشيرا إلى تخفيضات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

وارتفعت الكرونة السويدية بنسبة 0.1% ليصل سعر الدولار إلى 9.59 كرونة، بعد إبقاء البنك المركزي السويدي معدل الفائدة الرئيسي مستقرًا عند 2%، وهو ما جاء وفقا للتوقعات.

تأتي تحركات العملة الأمريكية بعد مطالبة الرئيس الأمريكي لليزا كوك بالاستقالة من الفيدرالي الأمريكي عقب مطالبة مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية وزارة العدل بإجراء تحقيق مع كوك يتعلق بمزاعم احتيال مرتبطة بالرهن العقاري.

وقال كبير الخبراء الاستراتيجيين بالسوق بشركة بانوكبورن جلوبال فوركس في نيويورك، مارك تشاندلر: "السوق قالت كلمتها... (يتراجع) الرضا عندما يتدخل الرئيس في عمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي"، بحسب وكالة رويترز.

