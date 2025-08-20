قوات إسرائيلية خاصة تعتقل الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة وتنقله لجهة غير معلومة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن قوات إسرائيلية خاصة، اعتقلت الزميل الصحفي الجريح معاذ عمارنة أثناء مروره بالشارع الواصل بين مدينتي بيت لحم والخليل.

وأكد مصدر لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن قوة خاصة اعترضت مركبة عمارنة على الشارع المذكور، وأقدمت على اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة.

إصابة الصحفي معاذ عمارنة

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط في 15 نوفمبر 2019، صوب الزميل عمارنة خلال تغطيته لمواجهات في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، ما أدى لإصابته في عينه اليسرى، وتسبب باقتلاعها واستقرار الشظايا في جدار الدماغ، رغم أنه كان يرتدي الزي الخاص بالصحافة.

اعتقال الصحفي معاذ عمارنة

وفي 16 أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عمارنة، وجرى في 29 من الشهر ذاته تحويله إلى الاعتقال الإداري، ورافق ذلك إهمال طبي تام لحالته الصحية الخاصة الناتجة عن إصابته، إلى جانب أنه مصاب بمرض السكري، وأفرج عنه في 9 يوليو 2024، بعد أن أمضى 9 أشهر في الاعتقال.

