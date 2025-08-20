الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موقف تثبيت العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة بالجهات الحكومية

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة، فيتو
أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمللتثبيت العاملين بالصناديق الخاصة المؤقتين.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يعتمد في تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة بالجهات الحكومية علي ارسال البيانات الخاصة بالموظفين لديها.

وأشار إلى أن عملية تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة تستغرق وقت للتأكد من صحة الأوراق والمستندات.

وكان قد عقد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز لقاء بعدد من الصحفيين بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز اليوم الاربعاء.

