موقف تثبيت العاملين المؤقتين بالصناديق الخاصة بالجهات الحكومية

أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يعمللتثبيت العاملين بالصناديق الخاصة المؤقتين.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يعتمد في تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة بالجهات الحكومية علي ارسال البيانات الخاصة بالموظفين لديها.

وأشار إلى أن عملية تثبيت العاملين بالصناديق الخاصة تستغرق وقت للتأكد من صحة الأوراق والمستندات.

وكان قد عقد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز لقاء بعدد من الصحفيين بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز اليوم الاربعاء.

