طرح البوستر التشويقي لمسلسل "ولد وبنت وشايب" بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار

ولد وبنت وشايب.فيتو
كشفت الشركة المنتجة عن البوستر التشويقي لمسلسل "ولد وبنت وشايب"، استعدادا لطرحه قريبا.

مسلسل ولد وبنت وشايب

ويأتي مسلسل "ولد وبنت وشايب" من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي المسلسل مكون من 10 حلقات ويعرض العمل على منصة WATCH IT.

ومؤخرا اطلق النجم أشرف عبد الباقي سوكسيه وهي مبادرة انشات في أكتوبر من العام الماضي لدعم المواهب الشابة في المسرح، وقدم فيها العديد من المسرحيات بالقاهرة.

 

