ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 3 وفيات و5 مصابين

انهيار عقار سكني
انهيار عقار سكني بالزقازيق،فيتو

شهدت محافظة الشرقية مأساة إنسانية جديدة بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار العقار السكني بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق إلى 3 وفيات و5 مصابين، فيما لا تزال أعمال البحث مستمرة عن مفقودين أسفل الأنقاض.

بعد انهيار عقار الزقازيق، محافظ الشرقية يراجع المنازل القديمة

رفع الركام وإنقاذ العالقين

وكانت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية قد دفعت بالعشرات من سيارات الإسعاف والمعدات الثقيلة ووحدة التدخل السريع لرفع الركام وإنقاذ العالقين، بينما تواصل اللجنة الهندسية التي شكلها محافظ الشرقية فحص الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث 

وأكد شهود عيان أن أسرا كاملة ما زالت تحت الأنقاض، فيما تعالت صرخات الأهالي في محيط موقع الحادث بحثًا عن ذويهم، بينما يحاول أصحاب المحال التجارية أسفل العقار المنهار استخراج مقتنياتهم التي دُفنت تحت الركام.

الرعاية الصحية للمصابين وصرف التعويضات 

من جانبه، وجه محافظ الشرقية بتقديم الرعاية الصحية للمصابين، وصرف التعويضات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين، مع توفير الدعم الغذائي للمتضررين، مؤكدًا استمرار تواجد كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بموقع الحادث لحين الانتهاء من أعمال الإنقاذ.

