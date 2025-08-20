السيسي يؤكد لـ ماكرون موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وتلقى الرئيس السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.



