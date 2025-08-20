الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس التنظيم والإدارة: نتوسع في نشر إعلانات وظائف القطاع الخاص على بوابة الحكومة

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس التنظيم والإدارة، فيتو

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل في الوقت ذاته ميزة وتحديًا، موضحًا أن الجهاز يسعى للاستفادة من الجوانب الإيجابية، والحد من الآثار السلبية المحتملة.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير بوابة الوظائف الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل العمليات التي تتم من خلالها لصالح المواطنين والجهات الإدارية.

وقال: يتعاون الجهاز مع معهد الحوكمة والتنمية المستدامة لتحديث مدونة السلوك الوظيفي، بحيث تتضمن ضوابط جديدة تضبط التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وإضافة سلوكيات مهنية تنظم الاستفادة الآمنة منه وتجنب مخاطره.

وفيما يتعلق برفع كفاءات القيادات في الجهاز الإداري للدولة، أوضح رئيس الجهاز أنه يتم التوسع في منظومة التعليم والتدريب عن بُعد، بحيث يحصل المتدربون على برامج تدريبية بشكل قبلي في أماكن عملهم بمختلف المحافظات، يعقبها عقد اختبارات لتقييم قدراتهم، مؤكدًا أن الهدف هو رفع كفاءة أكبر عدد ممكن من القيادات بصرف النظر عن العدد الذي سيتم اختياره للمناصب.

وأضاف أن جهود التدريب لا تقتصر على القيادات فقط، بل تمتد إلى مختلف الموظفين المستهدف ترقيتهم بين الدرجات الوظيفية، في إطار خطة شاملة لتطوير قدرات العنصر البشري بالدولة، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على تطوير منظومة إدارة التعلم (LMS) بما يتيح فرصًا أوسع للتعليم والتدريب المستمر.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز لديه مجالات تعاون واسعة مع القطاع الخاص، تشمل تقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ تقييم القدرات لعدد من العاملين والمتقدمين للوظائف بالشركات بناء على طلبها، مضيفا أن الجهاز سيتوسع في نشر إعلانات وظائف القطاع الخاص على بوابة الوظائف الحكومية اعتبارًا من إطلاق النسخة المطورة للبوابة في يناير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التدريب المستمر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السلوك الوظيفى حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مجال الذكاء الاصطناعي وظائف القطاع الخاص

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة ينفذ 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف خلال 8 أشهر

رئيس "التنظيم والإدارة": إطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads