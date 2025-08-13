هشام ماجد يكشف أكثر المواقف المحرجة في "فضفضت أوي"

عرضت منصة Watch it حلقة النجم هشام ماجد خلال استضافته فى برنامج "فضفضت اوى" الذي يقدمه المخرج معتز التوني، وتحدث خلال الحلقة عن العديد من المواقف فى حياته الخاصة والفنية.

هشام ماجد في فضفضت أوي

شهدت الحلقة أيضًا حديث هشام ماجد عن أقرب الأعمال إلى قلبه والتى يعتز بها، وكشف عن أكثر المواقف المحرجة بعد أن طلب صديق له أن يقود السيارة التي اشتراها من داخل معرض السيارات ولكن هشام ماجد اصطدم بها فى الرصيف.

كما تناولت الحلقة حديث هشام ماجد عن تفاصيل مكالمة الزعيم عادل امام التى جعلت معنوياته فى السماء وأعطته دفعة لاستكمال مشواره، كما تحدث عن حبه وعشقه لكرة القدم حتى أنه كان يتمنى أن يكون لاعب كرة قبل أن يكون ممثلًا.

"فضفضت أوى" برنامج مختلف تمامًا، يستضيف خلاله المخرج معتز التوني الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة، ولكن بشكل مختلف عن البرامج الأخرى.

برنامج "فضفضت أوى" أحدث إنتاجات Watch it الأصلية، مكون من 30 حلقة ويذاع كل يوم أربعاء عبر منصة Watch it الرقمية، يحل خلالها 30 فنانًا ضيوفًا على المخرج معتز التوني لسرد مواقف مضحكة وكوميدية، وهم: كريم محمود عبد العزيز، والفنانة منة شلبي، والفنان محمد رضوان، والفنان محمد ثروت، والفنان هشام ماجد، والفنان عمرو يوسف، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومي فؤاد، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، محمد أوتاكا، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال.

