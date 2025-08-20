الأربعاء 20 أغسطس 2025
لكل المهتمين بالشأن الاقتصادي لابد أن يتصفحوا هذا الكتاب المفيد وعنوانه: اقتصاد الفقراء، من تأليف أبيجيت بانيرجتي وزوجته واستر دوفلو، وكلاهما استاذان في الاقتصاد؛ وحائزان على جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية، وترجمه إلى العربية أنور الشامي.. 


هدف هذه الدراسة التي احتضنها الكتاب هو إعادة النظر في أساليب محاربة الفقر علي المستوي العالمي، خاصة المعذبون في الأرض لمن يعيشون علي أقل من دولار يوميا، ويعرض أساليب علمية للخروج من مصيدة الفقر!


الكتاب يقدم فهمًا عميقًا لفقر العالم عبر تجارب ميدانية واقعية، ويركّز علي سلوك الفقراء اليومي بدلًا من التنظير العام.. يعتمد المؤلفان علي التجارب العشوائية المحكمة (RCTs) لفهم كيفية اتخاذ الفقراء قراراتهم بخصوص التعليم، الصحة، الادخار، الإنجاب، والتمويل.


الكتاب يتحدى النظريات الكبرى في الاقتصاد التنموي، ويعتمد بدلًا من ذلك علي بيانات ميدانية وتجريبية (تجارب عشوائية مضبوطة - RCTs) لفهم سلوك الفقراء وكيفية صنعهم للقرارات اليومية.


يرى المؤلفان أن الفقر ليس نتيجة كسل أو جهل، بل هو نتاج بيئة مليئة بالعوائق الصغيرة المتكررة التي تجعل اتخاذ قرارات عقلانية أمرًا صعبًا.. أما عن المحاور الأساسية فهي:

الفقر، لا يساوى الكسل أو الجهل.. والفقراء غالبًا ما يتخذون قرارات ذكية ضمن الخيارات المحدودة المتاحة لهم.. وسلوكهم الاقتصادي لا يقل عقلانية عن سلوك الأغنياء، لكنهم يواجهون مخاطر ومعلومات ناقصة وقيودًا مؤسساتية.

 

العقبات الصغيرة لها تأثيرات ضخمة: أمور مثل تعقيد النماذج الصحية، عدم وضوح فوائد التعليم، أو بعد المرافق الطبية، تؤدي إلي نتائج كارثية علي المدى الطويل. فمثلا: رسوم بسيطة علي اللقاحات أو الأدوية قد تمنع العائلات من استخدامها.

 

التعليم والصحة هي استثمارات فعّالة.. والتدخلات الصغيرة مثل تقديم الطعام في المدارس أو توفير علاجات ضد الديدان الطفيلية، أدت إلي ارتفاع نسب الالتحاق والتعليم.. والقرارات الصحية لا تتخذ دائمًا بناءً علي المعرفة، بل تتأثر بـ التحفيز النفسي والبيئة المحيطة.

 

تمكين اقتصادي فعّال.. فالقروض متناهية الصغر ليست دائمًا فعالة، لكن الادخار الجماعي والتحفيزات السلوكية كانت مؤثرة. كما أن الدعم النقدي المباشر (cash transfers) أثبت فعاليته أكثر من بعض برامج التدريب أو الدعم العيني.

 

لا حلول سحرية -السياق مهم.. فكل مجتمع يملك خصائص اجتماعية واقتصادية مختلفة، لذلك يجب تصميم الحلول بناءً علي التجارب المحلية الميدانية، لا علي أفكار نمطية مسبقة.

 

مقاربة واحدة للجميع، لا تنجح في محاربة الفقر. فالاستقبال النقدي يعتبر إجابى جدا، واعتُبر ثورة في فكر التنمية، وأشاد به اقتصاديون مثل أمارتيا سن وكتاب نيويورك تايمز، ومُدح لاستخدامه أدوات علمية واقعية بعيدًا عن الأيديولوجيا.

 

ولكن بعض النقاد (مثل Angus Deaton) اعتبروا أن الاعتماد المفرط علي التجارب العشوائية قد يغفل فهم الأبعاد السياسية والمؤسساتية الأوسع. فضلا عن غياب النظرية الشاملة، والتركيز علي تفاصيل صغيرة دون معالجة الأسباب الهيكلية للفقر.

الخلاصة:

الفقر لا يُفهم فقط من خلال النظريات الكبرى، بل يجب دراسته من الأسفل إلي الأعلي. الكتاب يدعو إلي اتباع نهج تجريبي وواقعي وإنساني لفهم الفقراء ومساعدتهم.

