هيئة البث الإسرائيلية: الجيش تعرض لهجوم غير مسبوق

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن هجوم منظم غير مسبوق استهدف موقعا للقوات الإسرائيلية في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء.

المسلحون حاولوا اقتحام الموقع ويُعتقد أنهم خططوا لاختطاف جنود إسرائيليين

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن 14 مسلحا شنوا هجوما منظما وغير مسبوق على موقع للقوات الإسرائيلية في خان يونس، مشيرة إلى أن المسلحين حاولوا اقتحام الموقع ويُعتقد أنهم خططوا لأسر جنود إسرائيليين.

وأوضحت الهيئة أن المهاجمين خرجوا من نفق تحت الأرض وباشروا بإطلاق نيران مضادة للدبابات ورشاشات على القوات الإسرائيلية، حيث أدى الهجوم إلى مقتل 8 من المسلحين في تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية، ولاذ عدد منهم بالفرار، فيما تواصل القوات الإسرائيلية البحث عنهم.

10 مسلحين حاولت اقتحام موقع متقدم لوحدة الاستطلاع “هاروف”

من جهتها، قالت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي إن مجموعة تضم أكثر من 10 مسلحين حاولت اقتحام موقع متقدم لوحدة الاستطلاع "هاروف" في خان يونس وتم إحباط محاولة التسلل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 جنود على الأقل في الهجوم، مشيرة إلى أن حالة أحدهم حرجة.

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، قُتل الرقيب بالجيش الإسرائيلية أبراهام أزولاي (25 عامًا)، عندما حاول مسلحون اختطافه في خان يونس خلال هجوم استهدف قوة من جيش الإحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

