ضبط تشكيل عصابي يسرق أغطية بالوعات الصرف الصحى بالتجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين وسيدة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى وحديد التسليح من المواقع الإنشائية بمنطقة التجمع الأول.

سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بالتجمع

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين "لهما معلومات جنائية" - سيدة) بدائرة القسم، تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى وحديد التسليح من المواقع الإنشائية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الصف بالجيزة) "تم ضبطه".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.