مصرع عامل سقط من علو بموقع تحت الإنشاء في التجمع الأول

لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من علو بموقع تحت الإنشاء مكون من 4 طوابق بمنطقة التجمع الأول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع عامل فى التجمع الأول

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة عامل أسفل موقع تحت الإنشاء مكون من 4 طوابق أمام مول شهير بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.





واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين سقوطه من علو بموقع تحت الإنشاء مكون من 4 طوابق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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