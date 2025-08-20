الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 9 آلاف طن بضائع و600 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
ads

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 600 شاحنة و256 سيارة.

 شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 320 شاحنة و207 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 280 شاحنة و49 سيارة. 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ALcudia Express والحرية 2، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي MSC Sheila، Daisy Ocean، Belagos Express وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس. 

وشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و231 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1650 راكبا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات حركة الواردات

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

الإمارات تبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي للتلاميذ وتلغي امتحانات التيرم الثاني

خدمات

المزيد

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads