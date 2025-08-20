تداول 9 آلاف طن بضائع و600 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 600 شاحنة و256 سيارة.

شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 320 شاحنة و207 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 280 شاحنة و49 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ALcudia Express والحرية 2، بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي MSC Sheila، Daisy Ocean، Belagos Express وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

وشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و231 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1650 راكبا.



