أخبار مصر

النقل تكشف موعد استخراج اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب

الاتوبيس الترددى
الاتوبيس الترددى

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، منح الطلاب اشتراكات بخصومات خاصة تتيح للطالب استخدام الخدمة بشكل منتظم مما يوفر الوقت والتكلفة، وبما يضمن الانتقال في بيئة آمنة ومنظمة، ويمكن للطلاب التقدم للحصول على الاشتراكات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025  عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي https://brt-eg.com وتقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

ويأتي ذلك في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي ضوء بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الأولى  من مشروع الأتوبيس الترددي الممتدة من  تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطه بطول 35 كم منذ  الأول من يونيو 2025  وفي اطار الاقبال الكبير من المواطنين على استقلال الاتوبيس الترددي BRT وتوجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات الشركة المصرية للأتوبيس  الترددي بتقديم كافة التيسيرات لطلاب المدارس والجامعات لتمكينهم من استخدام الأتوبيس الترددي كوسيلة مواصلات حضارية وسريعة ومكيفة وآمنة للوصول إلى المدارس والجامعات الواقعة على على طول خط تشغيل الاتوبيس الترددى وذلك في اطار حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل   على دعم الطلاب وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية. 

كما تجدر الإشارة الى أنه تم مد ساعات التشغيل اليومية حتى الساعة الواحدة صباحًا لتصبح مواعيد التشغيل يوميا من السادسة الى الواحدة صباحا  لتتناسب مع احتياجات المواطنين خاصة خلال فترات الذروة، وتم تحديد زمن التقاطر بين الرحلات ليتراوح ما بين من  5 إلى 10 دقائق، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لزيادة ثقة المواطنين بها كوسيلة انتقال يومية يعتمد عليها. 

