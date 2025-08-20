الأهلي يجهز حافلات خاصة لنقل لاعبيه لتقديم واجب العزاء في والد الشناوي

قرر النادي الأهلي توفير حافلات خاصة لنقل لاعبي الفريق إلى مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، من أجل تقديم واجب العزاء في والد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتحرك لاعبو الأهلي عقب انتهاء المران الصباحي اليوم، للتوجه إلى مسقط رأس الشناوي وتقديم واجب العزاء لقائد الفريق.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء، وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

تنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

