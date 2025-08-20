الأربعاء 20 أغسطس 2025
رياضة

تعرف على موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون  سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء

1- المصري 7 نقاط 
2- بيراميدز 5 نقاط 
3- الأهلي 4 نقاط 
4- زد 4 نقاط 
5- الزمالك 4 نقاط 
6- مودرن سبورت 4 نقاط 
7- إنبي 4 نقاط 
8- الجيش 4 نقاط 
9- الجونة 3 نقاط 
10- حرس الحدود 3 نقاط 
11- الاتحاد 3 نقاط 
12- بتروجيت نقطتان 
13- سموحة نقطتان 
14- غزل المحلة نقطتان 
15- كهرباء الإسماعيلية نقطتان 
16- البنك الأهلي نقطتان 
17- وادي دجلة نقطة واحدة
18- المقاولون العرب نقطة واحدة
19- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة
20- الإسماعيلي نقطة واحدة
21- فاركو نقطة واحدة

