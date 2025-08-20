وزير البترول يتفقد مصفاة ميدور لمتابعة تطويرها ورفع طاقتها التشغيلية

تفقد المهندس كريم بدوي وزير، البترول والثروة المعدنية، مصفاة تكرير ميدور، لمتابعة أعمال التطوير والتحديث والتوسعات الجديدة التي رفعت طاقتها التشغيلية إلى 160 ألف برميل يوميًا، لتعزيز دورها كواحدة من أكبر مصافي التكرير في الشرق الأوسط وركيزة أساسية في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

يأتي ذلك في إطار جولة وزير البترول الحالية لمشروعات تكرير البترول بالإسكندرية.

وخلال الجولة، تفقد الوزير الوحدات الإنتاجية الجديدة والمحدثة، وغرفة التحكم الرئيسية، حيث استمع إلى شرح من رئيس شركة ميدور الدكتور عمرو لطفي وفريق العمل عن معدلات الإنتاج والظروف التشغيلية في ضوء التوسعات الأخيرة، والذي أكد علي قدرات المصفاة في توفير المنتجات المطابقة للمواصفات الأوروبية "يورو 5".

الموقف التشغيلي للمصفاة

واستعرض رئيس الشركة الموقف التشغيلي والمالي للمصفاة، موضحًا دورها في إمداد السوق المحلي بما يتراوح بين 17 و20% من احتياجاته من السولار والبنزين.

وحرص الوزير علي لقاء فرق العمل المختلفة من العاملين بالموقع سواء من شركة ميدور أو من شركات أخري ( إيبروم وصان مصر وبترومنت وإنبي وبتروجت).

شارك في الزيارة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وعدد من قيادات القطاع.

