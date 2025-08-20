الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يتفقد مصفاة ميدور لمتابعة تطويرها ورفع طاقتها التشغيلية

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال التفقد، فيتو

تفقد المهندس كريم بدوي وزير، البترول والثروة المعدنية، مصفاة تكرير ميدور، لمتابعة أعمال التطوير والتحديث والتوسعات الجديدة التي رفعت طاقتها التشغيلية إلى 160 ألف برميل يوميًا، لتعزيز دورها كواحدة من أكبر مصافي التكرير في الشرق الأوسط وركيزة أساسية في تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية.

يأتي ذلك في إطار جولة وزير البترول الحالية لمشروعات تكرير البترول بالإسكندرية. 

وخلال الجولة، تفقد الوزير الوحدات الإنتاجية الجديدة والمحدثة، وغرفة التحكم الرئيسية، حيث استمع إلى شرح من رئيس شركة ميدور الدكتور عمرو لطفي وفريق العمل عن معدلات الإنتاج والظروف التشغيلية في ضوء التوسعات الأخيرة، والذي أكد علي قدرات المصفاة في توفير المنتجات المطابقة للمواصفات  الأوروبية "يورو 5".

الموقف التشغيلي للمصفاة

واستعرض رئيس الشركة الموقف التشغيلي والمالي للمصفاة، موضحًا دورها في إمداد السوق المحلي بما يتراوح بين 17 و20% من احتياجاته من السولار والبنزين.

وحرص الوزير علي لقاء فرق العمل المختلفة من العاملين بالموقع سواء من شركة ميدور أو من شركات أخري ( إيبروم وصان مصر وبترومنت وإنبي وبتروجت).

شارك في الزيارة المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وعدد من قيادات القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال التطوير البترول والثروة المعدنية السولار والبنزين المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بترومنت تكرير البترول بالإسكندرية زير البترول مصافي التكرير مصفاة ميدور

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

أمطار رعدية على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الأربعاء

محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads