الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد

جامعة جنوب الوادي،
جامعة جنوب الوادي، فيتو

 ترأس الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات الجارية لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عبد الباري حمدان عميد كلية الحقوق، الدكتور محمود لبيب وكيل كلية علوم الرياضة، والدكتور محمد عمران المدير التنفيذي للمعلومات، وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، إلى جانب لفيف من القيادات الإدارية بالجامعة.

 

خطة أعمال الصيانة والتجهيزات بالمباني السكنية

 وتناول الاجتماع خطة أعمال الصيانة والتجهيزات بالمباني السكنية، وآليات التقديم الإلكتروني وتوفير الدعم الفني للطلاب، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتكاملة للطلاب المغتربين.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي على أهمية الانتهاء من كافة الاستعدادات في توقيتاتها المحددة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات داخل المدن الجامعية، بما يعزز مناخ الاستقرار والتحصيل العلمي للطلاب.

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الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور محمد عمران الدكتور احمد عكاوى جامعة جنوب الوادي عميد كلية الحاسبات والمعلومات

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