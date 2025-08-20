رفع وإزالة 193 حالة إشغال متنوعة بدمنهور

كلف عمر أحمد لبيب – رئيس مركز ومدينة دمنهور، قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفات بالشوارع.

شملت عربات وبروزات مخالفة ولافتات ولوحات عشوائية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة إشغالات موسعة تحت إشراف أحمد بشير – رئيس قسم الإشغالات، والتي أسفرت عن رفع وإزالة 193 حالة إشغال متنوعة ما بين ثابت ومتحرك، شملت عربات وبروزات مخالفة ولافتات ولوحات عشوائية.

للحفاظ على السيولة المرورية وضبط الشارع العام

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور على استمرار تلك الحملات بشكل يومي على فترتين (صباحية ومسائية)، وذلك للحفاظ على السيولة المرورية وضبط الشارع العام وإعادة الانضباط، تنفيذًا لتكليفات القيادة التنفيذية.

