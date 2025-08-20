الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع وإزالة 193 حالة إشغال متنوعة بدمنهور

رفع إشغالات بالبحيرة،
رفع إشغالات بالبحيرة، فيتو

كلف عمر أحمد لبيب – رئيس مركز ومدينة دمنهور، قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفات بالشوارع.

 

شملت عربات وبروزات مخالفة ولافتات ولوحات عشوائية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة إشغالات موسعة تحت إشراف  أحمد بشير – رئيس قسم الإشغالات، والتي أسفرت عن رفع وإزالة 193 حالة إشغال متنوعة ما بين ثابت ومتحرك، شملت عربات وبروزات مخالفة ولافتات ولوحات عشوائية.

 

للحفاظ على السيولة المرورية وضبط الشارع العام

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور على استمرار تلك الحملات بشكل يومي على فترتين (صباحية ومسائية)، وذلك للحفاظ على السيولة المرورية وضبط الشارع العام وإعادة الانضباط، تنفيذًا لتكليفات القيادة التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دمنهور الاشغالات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور المرورية

الأكثر قراءة

ملايين طارت في الهوا وكابلات تهدد بكارثة، فيتو تكشف واقعة فساد جديدة بالتعاون للبترول

تنفيذ حكم الإعدام في القاضي أيمن حجاج وشريكه في قضية مقتل المذيعة شيماء جمال

بـ 3 رصاصات غادرة، نهاية مأساوية لـ "ملكة نيويورك" عن عمر يناهز 33 عاما (صور)

شديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

والدة شيماء جمال بعد إعدام القاضي أيمن حجاج وشريكه: كدا أقدر آخد عزاها وهدبح عجل

قريطم: تطبيق غرامة الـ 50 جنيهًا على عبور المشاة العشوائي يحد من الحوادث المأساوية

غسل أموال بـ100 مليون جنيه، قرار جديد مرتقب اليوم ضد البلوجر شاكر

3 قرارات غريبة، بيراميدز يفتح النار على التحكيم بعد التعادل مع المصري

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

المزيد

انفوجراف

ظروف غامضة وخلافات أسرية وصدمة في الأوساط الرياضية.. وفاة مهاجم الزمالك السابق هداف بنين رزاق أوموتويوس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads