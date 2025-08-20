برونو مارس وليدي جاجا وتايلور سويفت نجوم حفل توزيع جوائز VMAs لعام 2025

كشفت عدد من التقارير الصحفية، أن كلا من المغني برونو مارس، والنجمة ليدي جاجا، وتايلور سويفت سيكونون من بين المغنيين الذين سيؤدون خلال حفل توزيع جوائز VMAs لهذا العام.

فيما تصدرت النجمة العالمية ليدي جاجا ترشيحات جوائز MTV للأغاني المصورة (VMAs) لعام 2025 بحصيلة مذهلة بلغت 12 ترشيحًا.

وجاء هذا الإعلان ليفتح الباب أمام ترقب واسع لحفل هذا العام، والذي يُبث على قناة CBS.

ترشيحات ليدي جاجا تنوعت هذا العام بين الفئات العامة والتقنية، ومن أبرز أغانيها المُرشحة:

أغنية "Day With a Smile": دويتو مشترك مع برونو مارس، ينافس على الجوائز الكبرى مثل "فيديو العام" و"أفضل تعاون".



أغنية "Abracadabra": من ألبومها الأخير "Mayhem"، وقد رُشحت لعدد من الجوائز التقنية مثل الإخراج والمؤثرات البصرية.



هذا التميز أعاد جاجا إلى الصدارة، وهي ليست المرة الأولى. فقد سبق لها أن تصدرت ترشيحات MTV VMAs العام 2010 بـ 13 ترشيحًا، والعام 2020 بتسعة ترشيحات.

منافسو جاجا في جوائز MTV 2025؟

جاءت ترشيحات كبار نجوم الموسيقى على النحو التالي:

برونو مارس: 11 ترشيحًا، أبرزها لأعماله الفردية وأغنيته المشتركة مع جاجا.



كيندريك لامار: 10 ترشيحات، تنوعت بين الإخراج والمضمون الفني.



سابرينا كاربنتر وروز (من فرقة BLACKPINK): 8 ترشيحات لكل منهما.



أريانا جراندي وذا ويكند: 7 ترشيحات.



بيلي إيليش: 6 ترشيحات، وتشارلي إكس سي إكس بـ 5 ترشيحات.



في المرتبة التالية، حصل فنانون مثل إد شيران، باد باني، مايلي سايرس، تيت ماكراي وجيلي رول، على 4 ترشيحات لكل منهم.



موعد حفل جوائز "MTV VMAs 2025"

موعد الحفل يوم 7 سبتمبر 2025 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، في قاعة "UBS Arena" في نيويورك.

ولأول مرة، ستبث قناة CBS الحفل، إلى جانب القنوات المعتادة مثل MTV، كما سيتم عرضه على منصة Paramount+.

كيف يمكن التصويت لمرشحي جوائز MTV 2025؟

فتح التصويت رسميًا عبر موقع: vote.mtv.com، حيث يمكن للجمهور التصويت في 19 فئة، حتى يوم 5 سبتمبر / أيلول الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق أمريكا، باستثناء فئة "أفضل فنان جديد" التي تبقى مفتوحة حتى أثناء بث الحفل.

جديد جوائز MTV VMAs هذا العام

أعلنت MTV إضافة فئتين جديدتين لأول مرة في تاريخ الحفل:

أفضل موسيقى كانتري: نتيجة تزايد شعبية هذا النوع الموسيقي، وانتقال الحفل لقناة CBS.

أفضل فنان بوب: مما سمح بإضافة 7 مرشحين جدد بجانب فئة "فنان العام".



الفنانون المرشحون لأول مرة في جوائز MTV 2025؟

قائمة الترشيحات هذا العام تضم 33 فنانًا يظهرون لأول مرة، من بينهم:

نجوم صاعدون، مثل: أليكس وارين، رول موديل، سومبر.



فنانين دخلوا القائمة بفضل الفئات الجديدة مثل، بليك شيلتون، لايني ويلسون.



أعضاء سابقون من فرق عالمية ظهروا كمنفردين، مثل: روز، جيني، جيسو، جيمين، داميانو ديفيد.



كما تضمنت القائمة أسماء متنوعة مثل: كاتسي، جيجي بيريز، فريدي جيبس، ليون توماس، لولا يونغ، سايلنت آدي، مارك أمبور، كودي جونسون، داشا، إيلا لانجلي، وغيرهم.

