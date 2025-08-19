تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المحررين الاقتصاديين لـ26 أغسطس

تقرر تأجيل الجمعية العمومية لـ"شعبة المحررين الاقتصاديين" نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني (50%+ 1)، على أن تجتمع الجمعية العمومية للشعبة، وتجرى الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025م، على أن يبدأ التسجيل من الساعة الرابعة عصرًا بالدور الرابع في النقابة بحضور (25%).



انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين

وتقدم للترشح على انتخابات الشعبة كل من

1 رضا أحمد عليوة عبدالله رضا أحمد المسلمى الأسبوع

2 محمد عبدالله حماد حماد محمد حماد الأهرام

أعضاء المكتب التنفيذى

م الأسم الأسم الصحفي الجريدة

1 أحمد إبراهيم شندى مبارك أحمد شندى عالم المال

2 أحمد محمد على كامل أحمد البطران العامل المصرى

3 أشرف إبراهيم فكرى سعيد أشرف فكرى المصرى اليوم

4 إيهاب فاروق محمد حسين إيهاب فاروق حر

5 حسام الدين راضى محمد راضى حسام الدين راضى حر

6 حسن رجب هريدى محمود حسن هريدى أخبار اليوم

7 السعيد غريب السعيد الأطروش سعيد الأطروش العالم اليوم

8 صلاح الدين عبدالله عبدالرحمن صلاح الدين عبدالله الوفد

9 علاء الدين محمود عطيه الطويل علاء الطويل المساء

10 عمرو أحمد رأفت إبراهيم عمرو رأفت العالم اليوم

11 عيسى جاد الكريم عيسى مراد عيسى جاد الكريم روزاليوسف

12 محمد حسن سيد عبدالباقى محمد حسن عبدالباقى الشروق

13 محمود عبدالجابر جاد قطب محمود عبدالجابر العربى الشروق

14 مصطفى عبدالحميد إبراهيم خالد مصطفى خالد الأهرام

15 منى مبروك البديوى سعد منى البديوى العالم اليوم

16 هاجر عبدالمنعم محمد حجازى هاجر حجازى الأهرام

17 وليد عبدالسلام دسوقى الشرقاوى وليد الشرقاوى الأهرام





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.