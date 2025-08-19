بعد اشتباك بالأيدي، طرد لاعبين من مارسيليا الفرنسي وعرضهما للبيع

قرر نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بشكل نهائي الاستغناء عن نجم الوسط المخضرم، أدريان رابيو، وجوناثان رو لاعبا الفريق قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

طرد ثنائي مارسيليا

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مارسيليا وضع رابيو وجوناثان رو على قائمة الانتقالات بقرار جماعي من بابلو لونجوريا رئيس النادي، ومهدي بن عطية المدير الرياضي، وروبرتو دي زيربي المدير الفني للفريق.

وأضافت: "لم يكن القرار فرديا من دي زيربي فقط مثلما زعمت فيرونيك رابيو، والدة اللاعب ووكيلة أعماله".

وأشارت إلى أن مارسيليا أبلغ رابيو بالفعل بهذا القرار، واستبعاده نهائيا من التدريبات اعتبارا من أمس الإثنين.

وقرر مارسيليا التخلص من أدريان رابيو بعد اشتباكه مع زميله جوناثان رو في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة أمام رين بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

يذكر أن رابيو انتقل إلى مارسيليا في صيف 2024 قادما من يوفنتوس، ويتردد بقوة أنه في طريقه للانتقال إلى ميلان.

