الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد اشتباك بالأيدي، طرد لاعبين من مارسيليا الفرنسي وعرضهما للبيع

ثنائي مارسيليا
ثنائي مارسيليا

قرر نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي بشكل نهائي الاستغناء عن نجم الوسط المخضرم، أدريان رابيو، وجوناثان رو لاعبا الفريق قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

 

طرد ثنائي مارسيليا

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مارسيليا وضع رابيو وجوناثان رو على قائمة الانتقالات بقرار جماعي من بابلو لونجوريا رئيس النادي، ومهدي بن عطية المدير الرياضي، وروبرتو دي زيربي المدير الفني للفريق.

وأضافت: "لم يكن القرار فرديا من دي زيربي فقط مثلما زعمت فيرونيك رابيو، والدة اللاعب ووكيلة أعماله".

وأشارت إلى أن مارسيليا أبلغ رابيو بالفعل بهذا القرار، واستبعاده نهائيا من التدريبات اعتبارا من أمس الإثنين.

وقرر مارسيليا التخلص من أدريان رابيو بعد اشتباكه مع زميله جوناثان رو في غرفة خلع الملابس بعد الخسارة أمام رين بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

يذكر أن رابيو انتقل إلى مارسيليا في صيف 2024 قادما من يوفنتوس، ويتردد بقوة أنه في طريقه للانتقال إلى ميلان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اولمبيك مارسيليا الفرنسي أولمبيك مارسيليا روبرتو دي زيربي صحيفة ليكيب الفرنسية لانتقالات الصيفية الحالية غرفة خلع الملابس نادي اولمبيك مارسيليا ميلان مهدى بن عطية مارسيليا الفرنسي

مواد متعلقة

جيسوس: فوجئت بأداء لاعبي النصر في السوبر السعودي ورونالدو قدوة للجميع

مدرب الاتحاد يكشف سبب السقوط أمام النصر بالسوبر السعودي

بمشاركة 36 فريقا، موعد سحب قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026

قبل الإعلان عن أفضل لاعب في إنجلترا، أرقام محمد صلاح في الموسم الماضي

الأكثر قراءة

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير على طريق الواحات

تراجع سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

محمد صلاح بحفل رابطة اللاعبين المحترفين: الموسم الماضي الأفضل في مسيرتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads