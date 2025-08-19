الثلاثاء 19 أغسطس 2025
محافظات

عطل كهربائي يتسبب في ارتفاع منسوب المياه بمصرف زهرة بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

 تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، البلاغ الوارد بشأن عطل كهربائي داخل محطة صرف زراعي القلعة بمدخل أبيس الأولى نطاق حي شرق، والتابعة لوزارة الري، وقد تسبب العطل الكهربائي في توقف محطة الصرف عن العمل، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في منسوب المياه في مصرف القلعة ومصرف جونة زهرة ومصرف دايرة المطار الخاص بنقل تصريفات محطة التنقية الشرقية.

 

الرئيس السوري يعين سفيرا مفوضا فوق العادة ومندوبا دائما لدمشق لدى الأمم المتحدة

الشعب يئن، تحرك برلماني بسبب أزمة نقص الأدوية واتهامات للحكومة بالكذب

وفور ورود البلاغ، وجه محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى لدى كافة جهات الاختصاص، والتواجد الفوري في موقع العطل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، وقد تم إخطار شركة الكهرباء، والتي أفادت بوجود عطل في الموزع الداخلي داخل المحطة.

 وعلى الفور، تم الدفع بـ 2 وحدة ديزل لتشغيل المحطة مؤقتًا لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي كما وجهت شركة مياه الشرب (6) بدالات للمساعدة في رفع المياه كما قامت شركة الصرف الصحي بالدفع  بسيارات لنزح المياة.

 

و تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وتوصيل التيار الكهربائي للمحطة وإعادة العمل  بكامل طاقتها.

كما وجه محافظ الإسكندرية  باستمرار رفع حالة التأهب لحين استقرار الموقف تمامًا، مؤكدًا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للبنية التحتية للمحطات الحيوية، وتحديد أولويات الصيانة لتفادي تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا.

