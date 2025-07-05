نقل والد إبراهيم فايق للمستشفى، والإعلامي يطلب الدعاء له

طالب الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق جمهوره بالدعاء لوالده الذي يمر بمحنة صحية نقل على أثرها للمستشفى.

ونشر إبراهيم فايق صورة لوالده من داخل المستشفى، وكتب عبر صفحته على فيس بوك: ‏اللهم انزل شفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.. ألف سلامة عليك يا أبويا.. ربنا يحفظك ويخليك ليا. اسألكم الدعاء.

برنامج الكورة مع فايق

ويقدم الإعلامي إبراهيم فايق برنامجه الشهير “الكورة مع فايق” يوميا عبر شاشة قناة MBC مصر2، وأعلن مؤخرا توقف البرنامج لحلول فترة الاجازة السنوية التي يحصل عليها كل عام.

واستضاف إبراهيم فايق النجم محمود عبد الرازق في آخر حلقات البرنامج قبل التوقف، وأعلن شيكابالا من خلال البرنامج اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

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