هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول منزلة بر الوالدين في الإسلام، قائلًا: «بر الوالدين واجب شرعي جعله الله في المرتبة التالية لعبادته»، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا».

وأوضح عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامي مهند السادات المذاع على قناة الناس، أن الأم تتحمل المشقة في الحمل والرضاعة والتربية، والأب يبذل جهده في العمل والإنفاق، ورغم ذلك قد يغفل الأبناء عن رد الجميل، فجاءت الآيات القرآنية لتؤكد وجوب البر والإحسان لهما قولًا وفعلًا.

وأشار إلى أن البر لا ينقطع بوفاة الوالدين، بل يستمر بالدعاء لهما وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم، مؤكدًا أن حتى كلمة تضجر مثل «أف» تُعد من صور العقوق التي حرمها الشرع.

وأكد أمين الفتوى بأن بر الوالدين يشمل الكلمة الطيبة والابتسامة والخدمة المباشرة، معتبرًا أن هذا العمل أعظم عند الله من كثير من النوافل.

