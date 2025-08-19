الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بر الوالدين، فيتو
بر الوالدين، فيتو

 أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول منزلة بر الوالدين في الإسلام، قائلًا: «بر الوالدين واجب شرعي جعله الله في المرتبة التالية لعبادته»، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا».

وأوضح عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامي مهند السادات المذاع على قناة الناس، أن الأم تتحمل المشقة في الحمل والرضاعة والتربية، والأب يبذل جهده في العمل والإنفاق، ورغم ذلك قد يغفل الأبناء عن رد الجميل، فجاءت الآيات القرآنية لتؤكد وجوب البر والإحسان لهما قولًا وفعلًا.

وأشار إلى أن البر لا ينقطع بوفاة الوالدين، بل يستمر بالدعاء لهما وتنفيذ وصاياهما وصلة الرحم، مؤكدًا أن حتى كلمة تضجر مثل «أف» تُعد من صور العقوق التي حرمها الشرع.

وأكد أمين الفتوى بأن بر الوالدين يشمل الكلمة الطيبة والابتسامة والخدمة المباشرة، معتبرًا أن هذا العمل أعظم عند الله من كثير من النوافل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية بر الوالدين وفاة الوالدين

مواد متعلقة

منها بر الوالدين، الأزهر يكشف عن الأعمال التي تعادل ثواب الحج (فيديو)

في عيد الوالدين، قافلة الثقافة الكورية تزور مكتبة مصر العامة ببورسعيد

كيف تحدد المحكمة مصالح الأطفال والأولى بالحضانة بعد انفصال الوالدين؟

أحاديث عن بر الوالدين وأخرى عن عقوقهما، تعرف عليها

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

"حصلنا على تراخيص البناء"، بيان رسمي من الزمالك بعد أزمة سحب أرض النادي في 6 أكتوبر

مكتب نتنياهو عن صفقة غزة: قبول الصفقة مقابل الإفراج عن جميع الأسرى

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads