مواقف لا تُنسى مع نتيجة الثانوية العامة، طلاب يروون قصصهم في الشارع (فيديو)

تُعتبر لحظة إعلان نتيجة الثانوية العامة نقطة تحول في حياة كل طالب وعائلته، فهي ليست مجرد أرقام تُعلن، بل تحمل في طياتها قصصًا من القلق والسهر والتوتر، ودعوات الوالدين المستمرة، والدموع التي قد تختلط بالفرح أو الحسرة.

لذلك، بعد ساعات من ظهور النتيجة، نزلت “فيتو” إلى الشارع ليس فقط لرصد ردود الأفعال، بل للاستماع إلى أصوات التجارب الحقيقية والقصص التي لم تُروَ.

سألت الناس عن كيفية مرور تلك الأيام الصعبة عليهم، وما هو أصعب موقف واجهوه خلال فترة الثانوية العامة، وكيف كانت مشاعرهم عند إعلان النتيجة.

تفاوتت الإجابات بين الدموع والضحكات، التوتر والارتياح، والمواقف التي تجمع بين الطرافة والمرارة.

في هذا التقرير، سنستكشف مشاعر الناس ونعيد إحياء واحدة من أكثر الفترات تأثيرًا في حياة المصريين.

قالت هدى لـ"فيتو": "لحظة ظهور نتيجة الثانوية العامة كانت مليئة بالقلق والتوتر، ودعوات أمي، وكان الصمت يعم المنزل. وعندما ظهرت النتيجة، امتلأ المنزل بصوت الزغاريد وعم الفرح والسرور في أسرتي".

وقالت فتاة أخرى تُدعى أمل: "كانت الثانوية العامة كابوسًا بالنسبة لي ولعائلتي، طوال العام كنت أدرس بجد لتحقيق حلمي والحصول على الدرجة التي أريدها، وعندما ظهرت النتيجة التي لم تكن متوقعة، شعرت بالحزن، لكن عائلتي كانت هي من خففت عني".

وأضاف شاب آخر: "عندما ظهرت النتيجة، كنت أشاهد مباراة كرة قدم وعرفت النتيجة ثم عدت لمتابعة المباراة كالمعتاد. وبعد انتهاء المباراة، عدت إلى المنزل وأبلغت عائلتي بالنتيجة التي أسعدتهم، والحمد لله التحقت بكلية الحاسبات والمعلومات".

وتابعت فتاة أخرى: "كنت في الثانوية التجارية ولم أكن أتوقع المجموع الذي حصلت عليه، بل كنت أتوقع مجموعًا أكبر، لكن الحمد لله استطعت أن أسعد عائلتي حتى ولو بشيء بسيط".

وأوضح شاب آخر: "أخي كان في الثانوية العامة وحصل على مجموع كبير، وفرحت عائلتي به بشكل لا يوصف، والحمد لله جميعنا فخورون به".

اعتماد نتيجة الثانوية العامة لعام 2025

وكان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بـالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 79.2% (النظام الجديد) و72.7% (النظام القديم)



وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة، حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام جديد)، فقد تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة، حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

كما تقدم لامتحانات الدور الأول من الشعبة الأدبية (نظام جديد) 174171 طالبًا وطالبة، حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 117407 طلاب وطالبات، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

وبالنسبة للنظام القديم، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.

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