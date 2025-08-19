الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"التثقيف المالي للشباب" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

مكتبه الاسكندريه
مكتبه الاسكندريه

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري؛ محاضرة بعنوان "التثقيف المالي للشباب"، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

 

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي المدامود لبحث احتياجات القرية

أفلام الخيال العلمي في مصر على مائدة مكتبة المستقبل الخميس

تناولت المحاضرة التعريف بأنشطة المعهد المصرفي التدريبية التي تساعد في تحسين قدرة الأفراد على إدارة الأموال، وفهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة؛ وذلك من خلال نشر التثقيف المالي للمساهمة في الوصول إلى الوعي الكافي بالشمول المالي.

 

ويسعى المعهد المصرفي لتقديم أحدث حلول التدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب المصرفي، والمهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال المسئولية المجتمعية للمساعدة على تنمية وتطوير مهارات الأفراد في المجالات المالية.

جدير بالذكر أن قسم الدبلومات والبرامج المهنية بإدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية يهدف إلى تطوير دبلومات مهنية معتمدة، وتقديم البرامج المهنية المميزة لخدمة زوار مكتبة الإسكندرية داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى ورش عمل تساعد على تأهيل الشباب لسوق العمل المتنامي، من خلال سد الفجوة بين خبراتهم الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبه الإسكندرية الاسكندرية وتكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

انتهاء أعمال تبريد حريق كرم النخيل بمنشأة العماري في الأقصر (صور)

محافظ الأقصر يستقبل وفد أهالي المدامود لبحث احتياجات القرية

إعادة قرعة الدوري الممتاز للكرة النسائية بعد انسحاب هذا النادي

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

صدمة بشأن أرض الزمالك بأكتوبر، لاعب سابق يكشف مصير 800 مليون جنيه حصلها النادي للمشروع

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالهموم والمتاعب والضيق

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads