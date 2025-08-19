"التثقيف المالي للشباب" في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري؛ محاضرة بعنوان "التثقيف المالي للشباب"، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تناولت المحاضرة التعريف بأنشطة المعهد المصرفي التدريبية التي تساعد في تحسين قدرة الأفراد على إدارة الأموال، وفهم واستخدام الخدمات المالية المختلفة؛ وذلك من خلال نشر التثقيف المالي للمساهمة في الوصول إلى الوعي الكافي بالشمول المالي.

ويسعى المعهد المصرفي لتقديم أحدث حلول التدريب المتماشية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب المصرفي، والمهارات القيادية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال المسئولية المجتمعية للمساعدة على تنمية وتطوير مهارات الأفراد في المجالات المالية.

جدير بالذكر أن قسم الدبلومات والبرامج المهنية بإدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية يهدف إلى تطوير دبلومات مهنية معتمدة، وتقديم البرامج المهنية المميزة لخدمة زوار مكتبة الإسكندرية داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى ورش عمل تساعد على تأهيل الشباب لسوق العمل المتنامي، من خلال سد الفجوة بين خبراتهم الأكاديمية واحتياجات سوق العمل.

