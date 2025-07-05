السبت 05 يوليو 2025
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حوادث

المعاينة: سقوط سقف غرفة وراء الانهيار الجزئي لعقار شبرا مصر

انهيار عقار ؛ فيتو
انهيار عقار ؛ فيتو

كشفت معاينة نيابة الساحل لعقار تعرض لانهيار جزئي بمنطقة شبرا مصر في محافظة القاهرة أن سبب الحادث سقوط سقف غرفة بالطابق الأخير. 

كما تبين أن العقار صادر له قرار ترميم حيث أكلت الرطوبة الحوائط.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والعقارات المجاورة كما أمرت بإجلاء السكان منه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مسئولي الحي لسماع أقوالهم.

انهيار عقار بشبرا مصر

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط  أجزاء من عقار سكنى، بمنطقة بشبرا مصر، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن العقار المنهار جزئيا مكون من 4 طوابق، وانهارت كتل خرسانية من الطابق الرابع، وتجمع الأهالي حول المكان فى محاولة منهم لإنقاذ أشخاص قد يكونون تحت الأنقاض.

وتم فرض كردون أمنى حول منطقة الحادث، وبدأ رجال الحماية المدنية فى التعامل مع الحادث، وتواجد عدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين.


وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق فى أسباب انهيار المنزل.

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