وزير العدل يفتتح محكمة كفر الدوار ويتفقد أعمال رفع كفاءة مجمع محاكم دمنهور الابتدائية

توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة البحيرة يرافقه المساعد الأول وعدد من مساعديه المختصين.

وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها المستشار عدنان فنجري وزير العدل لمقار المحاكم ومأموريات الشهر العقاري وفروع التوثيق.

وكان في استقبال وزير العدل بديوان عام المحافظة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والتي أعربت عن اعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس حرص وزارة العدل على دعم وتطوير منظومة القضاء وتوفير بيئة تليق بالقضاة والعاملين بالمحاكم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الاجراءات أمام المواطنين.

ثم توجه وزير العدل، يرافقه المحافظ الدكتورة جاكلين عازر والحضور، إلى مبنى مجمع محاكم دمنهور الابتدائية للوقوف على أعمال التطوير التي تجرى في المبنى بالكامل ومتابعة سير العمل بهدف إعادة المبني للخدمة بكفاءة.

وخلال الجولة، أكد المستشار عدنان فنجري أن مبنى محكمة دمنهور يحظى باهتمام خاص لأهميته كمرفق قضائي حيوي يخدم أبناء محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزية في مارس عام 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين.

تسهيل عمل القضاة والمتقاضين

عقب ذلك، توجه وزير العدل والحضور إلي المبنى الجديد الملحق بمحكمة كفر الدوار لافتتاحه، واستمع إلي شرح مفصل عن مكونات المبني الذي يضم 4 طوابق بالإضافة إلي الطابق الأرضي، وقد روعي فيه استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي تسهل عمل القضاة والمتقاضين، وتقفد المكتب الأمامي وقاعات الجلسات والمداولة ومكاتب الموظفين واستراحة المحامين.

كما تفقد أعمال رفع كفاءة وترميم فرع التوثيق بالمحكمة، ووجه بسرعة الانتهاء تمهيدًا لافتتاحه.

وفي كلمته في افتتاح المبنى، أكد وزير العدل على استمرار التنسيق المستمر بين الوزارة ومحافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين بما يعزز بناء دولة عصرية قائمة علي سيادة القانون، مضيفًا أن الوزارة لديها خطة متكاملة لتطوير منظومة العدالة والمحاكم بما يواكب خطة الدولة فى التحول الرقمى وصولًا إلى مرحلة التقاضى عن بعد فى كافة أنواع الدعاوى تيسيرًا على المواطنين.

ومن جانبها أشادت محافظ البحيرة بالجهد الكبير المبذول من وزارة العدل في مختلف أنحاء الجمهورية لتحديث وتطوير دور العدالة علي نحو يواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن تلك الجهود تمثل نقلة نوعية في توفير خدمات عدلية متطورة وميسرة للمواطنين.

واختتم الوزير جولته بتفقد فرع توثيق التطبيقيين الكائن بجوار المحكمة، وذلك للاطمئنان علي حسن سير العمل به وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

