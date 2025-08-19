الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم تستعين بالخبرات اليابانية لتطوير منهج الرياضيات

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
ads

وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع شركة "سبريكس" اليابانية بهدف تطوير منهج دراسي للرياضيات من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر لتحسين المهارات الأكاديمية الأساسية بالرجوع إلى المنهج الياباني.

 

وزير التعليم يوقع مذكرة تفاهم مع شركة "سبريكس" اليابانية لتحسين المهارات الأكاديمية الأساسية
 

وأكد عبد اللطيف، أن الوزارة تستهدف من خلال التعاون مع الشركة مواصلة تطوير منهج الرياضيات عبر الاستفادة من المناهج اليابانية لتقديم محتوى دراسي ينعكس على جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب.

وزير التعليم: توقيع بروتوكول التعاون مع "كاسيو ميدل إيست" خطوة محورية لتطوير مناهج الرياضيات بالإعدادية

وزير التعليم: نستهدف تحويل 1270 مدرسة فنية لـ تكنولوجيا تطبيقية وتعليم مزدوج

وفي هذا الإطار، اتفقت الوزارة مع الشركة على مواصلة تطوير مناهج الرياضيات بما يتوافق مع المعايير اليابانية والتي تهتم بتأسيس الطلاب تأسيسا قويا في مادة الرياضيات، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة تعليمية لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب وتحسين أدائهم بالإضافة لمواد البرمجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير التربية والتعليم سبريكس مادة الرياضيات مناهج الرياضيات المناهج اليابانية

الأكثر قراءة

رسالة قوية من علاء مبارك لـ إبراهيم عيسي بشأن والده تثير الجدل

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

أول تحرك رسمي من الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

صدمة بشأن أرض الزمالك بأكتوبر، لاعب سابق يكشف مصير 800 مليون جنيه حصلها النادي للمشروع

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد السمك في المنام وعلاقته بالهموم والمتاعب والضيق

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads