السوبر السعودي، النصر يسجل واتحاد جدة يتعادل في أول 20 دقيقة

السوبر السعودي، سجل ساديو ماني الهدف الأول لفريق النصر في مرمى اتحاد جدة بالدقيقة 10 من المباراة المقامة بينهما حاليا في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على ملعب هونج كونج.

وفي الدقيقة 16، سجل ستيفن بيرجوين هدف التعادل لاتحاد الجدة، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر من جديد.

تشكيل اتحاد جدة ضد النصر

وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي.

الدفاع: ماريو ميتاي – دانيلو بيريرا – سعد الموسى – مهند الشنقيطي.

الوسط: نجول كانتي – فابينيو – حسام عوار.

الهجوم: كريم بنزيما – موسى ديابي – ستيفن بيرجوين.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء: محمد العبسي – محمد برناوي – معاذ فقيهي – حامد الغامدي – عبد العزيز البيشي – ياسين جابر – صالح الشهري – عبد الرحمن العبود – عوض الناشري – فيصل الغامدي – أوناي هيرنانديز – فيصل الغامدي.

تشكيل النصر أمام اتحاد جدة

في المقابل، فإن جيسوس يراهن في تشكيل النصر على الأسماء التالية:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: نواف بوشل – إينيجو مارتينيز – محمد سيماكان – أيمن يحيى.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري – جواو فيليكس

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني – كينجسلي كومان.

وعلى مقاعد بدلاء النصر يجلس كل من: نواف العقيدي – عواد أمان – عبد الإله العمري – سلطان الغنام – سالم النجدي – علي الحسن – عبد الرحمن غريب – ويسلي – أنجيلو – محمد مران – مشاري النمري – سعد حقوي.

