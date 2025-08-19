نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

خلف اليمين المحامين الجدد

حيث أكد نقيب المحامين، بأن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة.

وطالب النقيب الأعضاء الجدد بأن يهتموا بمظهرهم العام والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، وأن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.

نص مليون محامي

وأوضح بأن نقابة المحامين تضم اليوم ما يقارب نصف مليون عضوا، ما يجعلها من أكبر وأعرق النقابات في مصر والعالم العربي، مشددًا على أن المحامين يمثلون قوة واعية ومثقفة، وكانوا دائمًا في طليعة الشعوب، والتاريخ يذكر أن قادة الثورات في الأمة كانوا من المحامين، كما أن غالبية قيادات الأحزاب السياسية في مصر خرجت من صفوف المهنة.

وبين نقيب المحامين، أن مصر دولة محورية في المنطقة، وأن انهيارها يعني انهيار العالم العربي بأكمله، لافتًا إلى وجود محاولات متكررة لخنق مصر اقتصاديًا وإقحامها في صراعات، إلا أن القيادة السياسية استطاعت أن تجنب البلاد الانزلاق في هذه الحروب، مشددا على أن النقابة تمضي قدمًا في تطوير إداراتها عبر «الميكنة» بما يحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم، ويعزز من الدور التاريخي للنقابة ورسالتها السامية في الدفاع عن المهنة والوطن.

تعديل تشريعي لقانون المحاماة

وأشار نقيب المحامين، إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: “نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية”.

حضر جلسة الحلف عبد المجيد هارون أمين صندوق النقابة، ومحسن لطفي، أمين الصندوق المساعد، ومحمد الكسار وكيل النقابة، وناصر العمري، وربيع الملواني، وحسام سعيد، ومحمود تفاحة، وعمرو الخشاب، أعضاء مجلس النقابة العامة.

