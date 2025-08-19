مصرع 3 أشخاص وإجلاء 750 من السكان إثر حريق بئر نفط في إندونيسيا

قال مسئول محلي في مجال الإغاثة من الكوارث، اليوم الثلاثاء: إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب اثنان آخران بينما يكافح رجال الإطفاء في إندونيسيا لاحتواء حريق اندلع منذ 3 أيام في بئر نفط غير قانونية يُشغّلها السكان.

إجلاء نحو 750 من السكان

وأضاف عضو فريق الاستجابة السريعة التابع للوكالة المعنية بالحد من الكوارث، أجونج تري، لوكالة "رويترز" أنه تم إجلاء نحو 750 من السكان في محيط بلورا بإقليم جاوة الوسطى.

وذكر أجونج، أن السلطات لا تزال تحقق في سبب الحريق، بينما قال سكان قرب البئر إنهم سمعوا دوي انفجار قبل اندلاع الحريق.

وأضاف أن وكالة الإغاثة نشرت 4 حفارات لمحاولة إطفاء الحريق بأسلوب الردم بالأتربة غير أن فرق الإطفاء لا تزال تكافح ألسنة اللهب وسط صعوبات في نقل المعدات بسبب التضاريس الجبلية.

نقل السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة وعدد من المباني الحكومية القريبة

وجرى نقل السكان إلى مراكز إيواء مؤقتة وعدد من المباني الحكومية القريبة.

وتسيطر مجتمعات محلية في الأرخبيل الإندونيسي الغني بالمعادن على المئات من آبار النفط التي هجرتها الشركات لعدم جدواها اقتصاديًا، ويُدار كثير منها بشكل غير قانوني ودون الالتزام بمعايير السلامة.

تعزيز إنتاج النفط في البلاد

وشرعت السلطات الإندونيسية في تقنين عمليات تشغيل هذه الآبار إذ أصدرت في يونيو، لائحة تسمح للشركات الصغيرة بعقد شراكات مع السكان، وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز إنتاج النفط في البلاد مع تحسين معايير السلامة وحماية الرفاه بتلك المجتمعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.