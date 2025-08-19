وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين (صور)

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem، اليوم الثلاثاء، بمركز التطوير التكنولوجى بديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات بالمركز.

شملت الاختبارات المجالات التاليه: اختبار في مادة الرياضيات، اختبار المتقدم في مادة العلوم، اختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالميIQ.

فيما تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بحضور عمرو عبادي رئيس مركز توزيع الأسئلة، وهاني حمدان مدير غرفة عمليات المديرية، وفريق العمل بمركز توزيع الأسئلة.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بوقت توزيع الأسئلة من مركز التوزيع إلى اللجان وكذلك وقت تجميع واستلام كراسة الإجابة من اللجان إلى المركز، وسط إجراءات أمنية مشددة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وذلك لضمان تأمين المركز وسلامة وصول صناديق الأسئلة إلى مقار اللجان الامتحانية على مستوى محافظة كفر الشيخ فى الوقت المحدد.

وقدم جودة رسالة شكر وتقدير لرجال الأمن البواسل، وذلك للتعاون المثمر والفعال والدور الإيجابي المميز في تأمين مركز الأسئلة وكذلك تأمين مقار لجان الامتحانات على مستوى محافظة كفر الشيخ.

وتم الاطمئنان على خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 11 لجنة،في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية.

وشدد جودة، على عدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول، والتصدى بحزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

