خصومات تصل لـ25%، قائمة بأحدث إصدارات "القومي للترجمة" بمعرض السويس الثالث للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح في معرض السويس الثالث للكتاب والذي يقام بممشى أهل السويس بمحافظة السويس في الفترة من الأربعاء الموافق ٢٠ أغسطس وحتى الجمعة الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥.

إصدارات القومي للترجمة في معرض السويس الثالث للكتاب

حيث يشارك المركز بباقة من أحدث وأهم العناوين في مجالات الفلسفة والرياضيات والعلوم الاجتماعية والفنون ومن بينها: كتاب "الأنانية في الفلسفة الألمانية"، و"الحب والحرب في عيون طفل"، و"بنو إسماعيل.. دراسة عن البدو المصريين"، و"دينيس ديدرو والحركة الموسوعية"، و"أبطال في طابور الماء"، و"حول أصل اللغة"، و"حياتي ومغامراتي"، و"فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني في مصر"، و"التاريخانية"، و"أرض الله"، و"أوراق منثورة".

وأيضا إصدارات؛"ممارسة العلم في ضوء الفلسفة"، و"حصيفة عالمة النبات الدمشقية"، و"تاريخ شعوب الصحراء الشرقية"، و"عالم رقمي.. الاتصال والإبداع والحقوق"، و"المواطنة والتعليم في فلسفة رولز"، و"العقل السعيد" وغيرها.

الجدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة يقدم خصمٔا ٢٥٪ على جميع الإصدارات المشاركة في معرض السويس الثالث للكتاب.

