الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تشييع جثمان الصحفي إسلام الكومي من مجمع الشفاء الطبي بغزة

صحفي غزة،فيتو
صحفي غزة،فيتو

شهد مجمع الشفاء الطبي، وداع وتشييع الشهيد الصحفي إسلام الكومي، بعد أن قتله الاحتلال في غارة على حي الصبرة شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت منزلًا يعود لعائلة الغازي في الحي، ما أدى إلى استشهاد الكومي ومواطنة أخرى، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة.

 وباستشهاد الكومي، يرتفع عدد الصحفيين الذين قضوا خلال العدوان إلى 239، في ظل استمرار استهداف الطواقم الإعلامية التي تنقل الحقيقة من قلب الميدان. 

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يُواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 62,000 مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يزيد عن 156,000 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استشهاد الصحفي أنس الشريف الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي

مواد متعلقة

"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف الولايات المتحدة طويل الأجل عند "AA+"

بينهم 4 من منتظري المساعدات، سقوط 33 شهيدًا في قصف إسرائيلي على غزة

صحة غزة: الهدنة الإنسانية ليست وقتا للصمت بل لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة

الأكثر قراءة

المجتمعات العمرانية تكشف أسباب سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مصادر: سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر رسميا

وفاة الفنانة السورية إيمان الغوري

بعد تحليل "الإندومي"، تقرير المعمل الكيماوي يفجر مفاجأة في وفاة الطفل حمزة

نشوب حريق في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر (صور)

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads