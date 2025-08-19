تشييع جثمان الصحفي إسلام الكومي من مجمع الشفاء الطبي بغزة

شهد مجمع الشفاء الطبي، وداع وتشييع الشهيد الصحفي إسلام الكومي، بعد أن قتله الاحتلال في غارة على حي الصبرة شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت منزلًا يعود لعائلة الغازي في الحي، ما أدى إلى استشهاد الكومي ومواطنة أخرى، إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح متفاوتة.

وباستشهاد الكومي، يرتفع عدد الصحفيين الذين قضوا خلال العدوان إلى 239، في ظل استمرار استهداف الطواقم الإعلامية التي تنقل الحقيقة من قلب الميدان.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يُواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 62,000 مواطن، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يزيد عن 156,000 آخرين، في حصيلة غير نهائية.

