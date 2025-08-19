المهن السينمائية تنعى يحيى عزمي، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

نعت نقابة المهن السينمائية الدكتور يحيى عزمي، رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

وفاة يحيي عزمي

ونعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية د يحيى عزمي - رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما زوج الدكتورة غادة جُبارة - رئيس أكاديمية الفنون ووكيل نقابة المهن السينمائية.

موعد ومكان تشييع الجثمان

وجاء في بيان النعي: “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان”.



وكشفت نقابة السينمائيين عن موعد ومكان تشييع الجنازة، حيث تجرى مراسم التشييع اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 8 / 2025 عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

