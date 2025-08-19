موعد ومكان عزاء الدكتور يحيى عزمي

تستقبل أسرة الدكتور يحيى عزمي أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، العزاء في الفقيد الراحل، وذلك مساء يوم السبت المقبل الموافق 23 أغسطس الجاري، بقاعة الرزاق بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وفاة الدكتور يحيى عزمي

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قد نعى ببالغ الحزن والأسى، الدكتور يحيى عزمي، أستاذ الإخراج السينمائي بالمعهد العالي للسينما، زوج الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، والذي رحل عن عالمنا اليوم.

وتقدم وزير الثقافة بخالص التعازي والمواساة للدكتورة غادة جبارة، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

