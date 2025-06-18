الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزارة الاستثمار تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير جاهزية الأعمال

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واستعرض الاجتماع نتائج التقرير الثاني الصادر عن الأمانة الفنية، كما استعرض مؤشرات المشاركة المؤسسية.

نقلة نوعية في تنافسية الدولة

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة التزام القطاعات بالمشاركة الفعالة عبر استيفاء استبيانات التقرير، لضمان تقييم واقعي وفعّال لوضع بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة وقابلة للتنفيذ فورًا، بما يحقق نقلة نوعية في تنافسية الدولة.

 

وشدد الوزير على أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص إصلاح حقيقية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة تشمل موانئ وسكك حديدية، فضلًا عن خطة واضحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، وقوة عاملة ومهندسين على أعلى مستوى، إلى جانب توفر مصادر الطاقة المتجددة.

 

 

وأكد «الخطيب» أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر.

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مواجهة أية تحديات قد تعترض تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة.

وزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبحث سبل تعزيز التعاون

وزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية

اللجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"

وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير "جاهزية الأعمال"، في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الاستثمار جاهزية الأعمال محافظ القاهرة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الإصلاحات الإجرائية الاسواق الافريقية مصادر الطاقة المتجددة

مواد متعلقة

ضوابط منح الحوافز الإضافية للمشروعات وفقا لقانون الاستثمار

وزارة الاستثمار تستضيف فعاليات المائدة المستديرة المصرية الأنجولية

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

تطبيق زيادة الأجرة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد

التفاصيل الكاملة لفضيحة المنتج الهوليودي الشهير تايلر بيري

التليفزيون الإيراني يبث رسالة متلفزة لـ علي خامنئي بعد قليل

بيان عاجل للجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية حول الوضع الإشعاعي في مصر

زيادة تصل لـ 200 جنيه، تعديل أسعار تذاكر بعض القطارات

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

اقتراح عمرو موسى بدعوة مجلس الأمن القومي المصري للانعقاد يثير التفاعل، والقانون يكشف مهامه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 18-6-2025 في الأسواق

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

الذهب يستهل تعاملات الأربعاء على تراجع وهذا العيار يسجل 4120 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-6-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التكريم في المنام وعلاقته بالسعادة والتطورات الإيجابية

البحوث الإسلامية في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية: خطر يهدّد السلم ويستوجب وقفة حازمة

ما هي القرية التي نزل عليها مطر السوء؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية