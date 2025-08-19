مصطفى العش يعود لحسابات ريبيرو أمام المحلة

يعود مصطفى العش لاعب الأهلي للحسابات الفنية في الفترة القادمة لتعويض إصابة ثنائي الدفاع ياسر إبراهيم وياسين مرعي، حيث قال مصدر داخل الأهلي: إن العش سيتواجد بالقائمة أمام غزل المحلة بعد أن سبق وتم استبعاده في مباراتي مودرن سبورت وفاركو.

وتأكد غياب ياسين مرعي مدافع الأهلي عن مباراتي غزل المحلة وبيراميدز المقبلتين في الدوري بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها مؤخرا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غزل المحلة في مباراته القادمة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساء.

خاض لاعبي الأهلي مرانا بدنيا فقط في الجيم أمس الإثنين، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمواجهة فريق غزل المحلة المقبلة، حيث عاد الفريق إلى تدريباته امس بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

