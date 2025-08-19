إطلاق أسماء 4 نقاد راحلين على جوائز أفضل مقال أو دراسة بفعاليات مهرجان الأفلام القصيرة جدا

قررت إدارة مهرجان VS-FILM إطلاق أسماء ٤ من كبار النقاد الراحلين على جوائز مسابقة أفضل مقال أو دراسة نقدية حول الأفلام القصيرة جدا في نسحتها الثانية التي ينظمها المهرجان بالتعاون مع أكاديمية الفنون.

مهرجان الأفلام القصيرة جدا

أكدت الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية أن إطلاق أسماء النقاد الـ٤ على الجوائز يأتي عرفانا بما قدمونه من كتابات ودراسات ساهمت في تطور حركة النقد السينمائي العربي، وفي تأسيس أجيال سينمائية ونقدية تواصل عطاءها السينمائي حتى الآن.

وكشفت أن الجائزة الأولى تحمل اسم الناقد الكبير الراحل سمير فريد والجائزة الثانية اسم الناقدة الكبيرة الراحلة إيريس نظمي، فيما يطلق اسم الناقد الكبير الراحل سامي السلاموني على الجائزة الثالثة بينما تحمل الجائزة الرابعة اسم الناقد الكبير الراحل على أبو شادي.



من جانبه، قال الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان إن المسابقة حققت المردود منها منذ اللحظات الأولي للإعلان عن نسختها الأولي العام الماضي، وهو ما تمثل في حجم المشاركات المصرية والعربية التي حظيت بها المسابقة.



وأشار إلى أن المسابقة نجحت في الخروج بعيدا عن الحدود لتضم مواهب نقدية عربية شابة، وفي نفس الوقت ساهمت في ترسيخ مفهوم صناعة الفيلم القصير جدا أو سينما المستقبل كما يراها قطاع كبير من السينمائيين وخبراء الصناعة.



ومن جهته ذكر زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان، أن المسابقة هي الأولي من نوعها في العالم العربي، وأن إدارة المهرجان كانت تعي جيدا أهميتها لذلك خصصت لها جوائز مالية لإجتذاب عدد كبيرمن النقاد والدارسين.

وأشار "باسمير" إلى أن قيمة جوائز المسابقة تصل إلى نحو 30 ألف جنيه، يحصل الفائز الأول على 15 ألف جنيه والفائز الثاني على 10 آلاف جنيه، ويحصل الفائز الثالث على 5 آلاف جنيه، لافتا إلى أنه يحق للجنة التحكيم إضافة الجائزة الرابعة على أن يتم تخصيص قيمة مالية لها، مشددا على أن قيمة الجوائز المالية ستشهد زيادة في النسخ القادمة من المسابقة.

