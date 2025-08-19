قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 439 لسنة 2025 بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل محمد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، وذلك لمدة عام - اعتبارًا من 19/8/2025.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية قبل قليل.

وجاء نص القرار كالتالي:

"قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ؛ قـــــرر:

(المادة الأولى) يعين السيد الدكتور مهندس/ ماجد إسماعيل محمد إسماعيل رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير، وذلك لمدة عام - اعتبارًا من 19/8/2025.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برئاسة الجمهورية فى 24 صفر سنة 1447ھ (الموافق 18 أغسطس سنة 2025م)".



