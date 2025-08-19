الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فيتو

ننشر اسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، داخل الأسواق المحلية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5177 جنيها.  

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4530 جنيهًا.  

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3882 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36240 جنيها.

اسعار الذهب العالمية فى البورصة 

 

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين للندوة السنوية للفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة لمعدلات الفائدة، مع مراقبتهم أيضًا جهود واشنطن الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3337.5دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  بنسبة 0.1% لتصل إلى 3381.80 دولارًا للأونصة.

 

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فيتو
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فيتو

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 37.82 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1323.76 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1112.34 دولارًا للأونصة.

توقع الدكتور ناجي فرج، خبير الذهب والمجوهرات، حدوث ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال الشهور المُقبلة، مدفوعًا بقرارات مُرتقبة من الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن المعدن الأصفر يظل الملاذ الآمن للاستثمار.

توقعات بوصول سعر جرام الذهب لـ 5 آلاف جنيه بنهاية 2025

 

توقع الدكتور ناجي فرج، خبير الذهب والمجوهرات، حدوث ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال الشهور المُقبلة، مدفوعًا بقرارات مُرتقبة من الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن المعدن الأصفر يظل الملاذ الآمن للاستثمار.

 

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وقال، إنه من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعًا عالميًا غير مسبوق في شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي المُرتقب بتخفيض الفائدة 50 نقطة أساس يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب.

 

سعر أوقية الذهب يسجل رقما جديدا

وأكد خلال تصريحات له:"قد يتخطى سعر الأوقية حاجز 4000 دولار بنهاية العام، ما يعني أن سعر الجرام محليًا يتجاوز 5000 جنيه".

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر اسعار الذهب العالمية اسعار الذهب العالمي اسعار الذهب اليوم الذهب اليوم الثلاثاء المعادن النفيسة اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

حيلة شيطانية باسم "الحب"، كشف لغز العثور على سيدة مصابة بـ 30 طعنة وسط الزراعات بالدقهلية

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

سعر السمك اليوم، انخفاض 20 جنيها في البلطي و40 بالماكريل وارتفاع 4 أصناف منها البوري

أخبار مصر: الزمالك يرد بمستند رئاسي على سحب أرض أكتوبر، موعد لقاء بوتين وزيلينسكي، ماذا قال العامل المصري على فيديو الأسد

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، ارتفاع العنب والغلاء "يجمد" 5 أصناف على مائدة المصريين

القاهرة تلامس الـ 40 والصعيد "عاد للجحيم"، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

خدمات

المزيد

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 19 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads