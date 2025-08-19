أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

ننشر اسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، داخل الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5177 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4530 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3882 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36240 جنيها.

اسعار الذهب العالمية فى البورصة

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، في ظل ترقب المستثمرين للندوة السنوية للفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، للحصول على مؤشرات بشأن التخفيضات المحتملة لمعدلات الفائدة، مع مراقبتهم أيضًا جهود واشنطن الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3337.5دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% لتصل إلى 3381.80 دولارًا للأونصة.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فيتو

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 37.82 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1323.76 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1112.34 دولارًا للأونصة.

توقع الدكتور ناجي فرج، خبير الذهب والمجوهرات، حدوث ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال الشهور المُقبلة، مدفوعًا بقرارات مُرتقبة من الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن المعدن الأصفر يظل الملاذ الآمن للاستثمار.

توقعات بوصول سعر جرام الذهب لـ 5 آلاف جنيه بنهاية 2025

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وقال، إنه من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعًا عالميًا غير مسبوق في شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي المُرتقب بتخفيض الفائدة 50 نقطة أساس يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب.

سعر أوقية الذهب يسجل رقما جديدا

وأكد خلال تصريحات له:"قد يتخطى سعر الأوقية حاجز 4000 دولار بنهاية العام، ما يعني أن سعر الجرام محليًا يتجاوز 5000 جنيه".

