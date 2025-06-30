سينر يحتفظ بصدارة تصنيف التنس للأسبوع 56 على التوالي

حافظ الإيطالي يانيك سينر في صدارة التصنيف العالمي الصادر عن رابطة لاعبي التنس المحترفين، اليوم الإثنين، وذلك للأسبوع 56 على التوالي، قبل انطلاق مشواره في بطولة ويمبلدون ثالث بطولات جراند سلام.

ويبدأ سينر مشواره في بطولة ويمبلدون بمواجهة مواطنه لوكا ناردي، غدا الثلاثاء.

كما احتفظ اللاعبون العشرة الأوائل في التصنيف العالمي بمراكزهم أيضا، حيث يتواجد الإسباني كارلوس ألكاراز في المركز الثاني، خلفه الألماني ألكسندر زفيريف ثم البريطاني جاك درابر والأمريكي تايلور فريتز، والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويحل الإيطالي لورينزو موسيتي سابعا خلفه الدنماركي هولجر رون، والروسي دانييل ميدفيديف ثم الأمريكي بن شيلتون.

أما الهولندي تالون جريكسبور قفز خمسة مراكز للأمام ليحتل المرتبة 29 في التصنيف العالمي للاعبي التنس مستفيدا من تتويجه ببطولة مايوركا المفتوحة على حساب الفرنسي كورينتين موتيت الذي قفز 14 مركزا ليحتل المرتبة 69.

تصنيف العشرة الأوائل في تصنيف لاعبي التنس المحترفين

1- يانيك سينر 10430 نقطة.

2- كارلوس ألكاراز 9300 نقطة.

3- ألكسندر زفيريف 6500 نقطة.

4- جاك درابر 4650 نقطة.

5- تايلور فريتز 4635 نقطة.

6- نوفاك ديوكوفيتش 4630 نقطة.

7- لورينزو موسيتي 4140 نقطة.

8- هولجر رون 3530 نقطة.

9- دانييل ميدفيديف 3420 نقطة.

10- بن شيلتون 3130 نقطة.

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