سينر يحتفظ بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس بعد التتويج ببطولة ويمبلدون

التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر صباح الإثنين، بعد فوزه بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرته أمس الأحد، متفوقًا على الإسباني كارلوس ألكاراز الذي كان حامل اللقب في العامين الماضيين.

ووسع سينر، الفارق في صدارة التصنيف إلى حوالي 3,400 نقطة عن ألكاراز الذي احتل المركز الثاني.

وتقدم الأمريكي تايلور فريتز، مرتبة واحدة ليحتل المركز الرابع بعد وصوله إلى نصف نهائي ويمبلدون، بينما تراجع البريطاني جاك درابر إلى المركز الخامس.

وأحرز الروسي أندري روبليف تقدمًا ملحوظًا بقفزته 4 مراكز ليصل إلى المركز العاشر ضمن أفضل 10 لاعبين، مستفيدًا من وصوله للدور الرابع.

كما تقدم الأمريكي بن شيلتون للمركز التاسع بعد بلوغه ربع النهائي.

في المقابل، واصل الروسي دانيل ميدفيديف تراجعه بخروجه من الدور الأول، ليحتل المركز الخامس عشر عالميًا.

التصنيف العالمي لاعبي التنس لأفضل 10 لاعبين

1. يانيك سينر (إيطاليا): 12,030 نقطة

2. كارلوس ألكاراز (إسبانيا): 8,600 نقطة

3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا): 6,310 نقطة

4. تايلور فريتز (الولايات المتحدة): 5,035 نقطة

5. جاك درابر (بريطانيا): 4,650 نقطة

6. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا): 4,130 نقطة

7. لورينزو موسيتي (إيطاليا): 3,350 نقطة

8. هولجر رون (الدنمارك): 3,340 نقطة

9. بن شيلتون (الولايات المتحدة): 3,330 نقطة

10. أندري روبليف (روسيا): 3,110 نقطة

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