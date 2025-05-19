ألكاراز يتقدم للوصافة، المراكز الـ10 الأولى في تصنيف لاعبي التنس 

تصنيف التنس، حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، في النسخة الصادرة صباح اليوم الإثنين، برصيد 10,380 نقطة، بينما شهدت المراكز العشرة الأولى تغيرات بارزة.

واستفاد الإسباني كارلوس ألكاراز من تتويجه بلقب بطولة روما للأساتذة (1000 نقطة) للمرة الأولى في مسيرته، ليرتقي إلى المركز الثاني برصيد 8,850 نقطة.

في المقابل، تراجع الألماني ألكسندر زفيريف للمركز الثالث برصيد 7,285 نقطة، بعد فشله في الدفاع عن لقب روما الذي أحرزه الموسم الماضي، وخروجه من ربع نهائي النسخة الحالية.

كما تقدم الإيطالي لورينزو موسيتي إلى المركز الثامن برصيد 3,860 نقطة، مستفيدا من بلوغه نصف نهائي روما، بينما تراجع الأسترالي أليكس دي مينور إلى المركز التاسع برصيد 3,635 نقطة.

المراكز العشرة الأولى في تصنيف لاعبي التنس

1 - يانيك سينر (10,380 نقطة)

2 - كارلوس ألكاراز (8,850 نقطة)

3 - ألكسندر زفيريف (7,285 نقطة)

4 - تايلور فريتز (4,625 نقطة)

5 - جاك درابر (4,610 نقطة)

6 - نوفاك ديوكوفيتش (4,080 نقطة)

7 - كاسبر رود (3,905 نقطة)

8 - لورينزو موسيتي (3,860 نقطة)

9 - أليكس دي مينور (3,635 نقطة)

10- هولجر رون (3,440 نقطة)

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