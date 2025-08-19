موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، يتصدر المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط قبل افتتاح مباريات الجولة الثالثة المقرر لها اليوم الثلاثاء.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1- المصري 6 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- الزمالك 4 نقاط

4- زد 4 نقاط

5- مودرن سبورت 4 نقاط

6- إنبي 4 نقاط

7- بيراميدز 4 نقاط

8- الجونة 3 نقاط

9- حرس الحدود 3 نقاط

10- بتروجيت نقطتان

11- سموحة نقطتان

12- غزل المحلة نقطتان

13- كهرباء الإسماعيلية نقطة واحدة

14- الاسماعيلي نقطة واحدة

15- البنك الأهلي نقطة واحدة

16- وادي دجلة نقطة واحدة

17- المقاولون العرب نقطة واحدة

18- سيراميكا كليوباترا نقطة واحدة

19- فاركو نقطة واحدة

20- الجيش نقطة واحدة

21- الاتحاد بدون نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

وتقام اليوم الثلاثاء 4 مواجهات في افتتاح الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري



البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساءً

فاركو ضد طلائع الجيش – 6:00 مساءً

المصري ضد بيراميدز – 9:00 مساءً

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق على درع الدوري المصري في المرحلة الثانية، و14 فريقا على تفادي الهبوط بالمرحلة الثانية من الدوري ( يهبط 4 فرق مع نهاية الدوري)

ويشارك في الدوري المصري النسخة الجديدة كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وحصل الأهلي على راحة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري نظرا لمشاركة 21 فريقا في المسابقة هذا الموسم حيث يحصل كل فريق على راحة في كل جولة وتقام 10 مواجهات في الأسبوع.

مواعيد الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري كالتالي

الثلاثاء 19 أغسطس

فاركو ضد طلائع الجيش..6 مساء

البنك الأهلى ضد كهرباء الإسماعيلية..6 مساء

المصري ضد بيراميدز..9 مساء

الإسماعيلى ضد الاتحاد السكندري..9 مساء

الأربعاء 20 أغسطس

سيراميكا ضد انبى..6 مساء

وادى دجلة ضد بتروجيت..9 مساء

الجونة ضد غزل المحلة..9 مساء

الخميس 21 أغسطس

المقاولون العرب ضد حرس الحدود..6 مساء

مودرن سبورت ضد الزمالك..9 مساء

سموحة ضد زد إف سي..9 مساء

الأهلي..راحة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.