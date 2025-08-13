الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجبن فيها سم قاتل، وفيات وعشرات المصابين في عدوى بكتيرية بفرنسا

بيكتريا، فيتو
بيكتريا، فيتو

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية، الثلاثاء، إصابة 21 شخصًا في فرنسا بداء الليستريات، وهو عدوى منقولة عن طريق الغذاء، ووفاة شخصين، أحدهما كان يعاني من مشاكل صحية سابقة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات قد تكون مرتبطة باستهلاك جبن طري من إنتاج شركة فرنسية، مشيرة إلى أن العديد من منتجات الجبن من هذه الشركة قد تم سحبها من الأسواق.

ودعت الوزارة بشكل خاص النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة إلى ضرورة الانتباه لأعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات، مؤكدة أن داء الليستريات قد يتخذ مسارًا خطيرًا، وأن فترة الحضانة قد تمتد حتى ثمانية أسابيع.

ويُعد داء الليستريات مرضًا معديًا تسببه بكتيريا الليستيريا، التي توجد عادة في الطبيعة.

وفي الأشخاص ذوي المناعة السليمة، نادرًا ما يؤدي المرض إلى الإصابة، وإن حدث فإنه يظهر في صورة أعراض شبيهة بالإنفلونزا أو قيء أو إسهال وغالبا ما تمر العدوى دون ملاحظة.

