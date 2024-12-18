إيمي طلعت زكريا تكشف كيف يساعدها والدها من العالم الآخر

كشفت الفنانة إيمي طلعت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا أنها رأت والدها في الحلم يعطيها مبلغًا من المال، مشيرة إلى أن هذه الأموال كانت 200 جنيه، ظهرت في الحلم بشكل محدد وواضح.

وقالت خلال استضافتها عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان هبة الأباصيري ومها بهنسي: "بعد الحلم، فوجئت بتلقي مكالمة من الفنان سمير غانم، اللي ساعدني كتير، عرض عليا المشاركة في آخر مسرحياته الزهر لما يلعب وكان الدور مشاركة في البطولة معاه هو والفنانة شيرين".

تجربة الحلم

أضافت إيمي طلعت زكريا أن تجربة الحلم جعلتها تشعر برسالة من الله بأن والدها الراحل لا يزال معها، وأنه يراقب حالتها ويحاول مساعدتها من العالم الآخر، قائلة: "بابا معايا وموجود في روحي".

وأشارت إيمي طلعت زكريا أن مثل هذه الأحلام تعطي شعورًا بالاطمئنان والراحة النفسية.





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