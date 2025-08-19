شعبة الثروة الداجنة توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين، سواء في محال الجملة والتجزئة أو حتى في بورصة الدواجن، فما هي أسباب ارتفاع سعر البيض في الأسواق؟

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

أكد سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، ارتفاع أسعار البيض في الأسواق خلال الفترة الحالية.

أسباب ارتفاع أسعار البيض

أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق

وقال «السيد» لـ «فيتو» إن أسعار البيض ارتفعت ارتفاعات طفيفة جدًا، مع زيادة الإقبال على شراء البيض خلال الفترة الحالية، وهذا أمر طبيعي يحدث كل عام.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة

إقبال متزايد من شركات إنتاج الحلوى على شراء البيض

وأوضح أن هناك إقبالا متزايدا من شركات إنتاج الحلوى على شراء البيض، إضافة إلى إقبال المطاعم على شراء البيض خلال فترة الصيف، لسد إحتياجات عملائها.

أسباب ارتفاع أسعار البيض

يزيد الإقبال على شراء البيض في موسم المصايف

وتابع: إلى جانب موسم المصايف الذي خلاله يزيد الإقبال على شراء البيض سواء من المستهلكين أو من أصحاب المطاعم في المناطق الساحلية.

أسباب ارتفاع أسعار البيض

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وفي نفس السياق، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 130 جنيها و132 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 132 إلى 135 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 135 إلى 138 جنيها.

أسباب ارتفاع أسعار البيض

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 137 إلى 146 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيهًا إلى 127 جنيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.